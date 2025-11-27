Sabato 29 alla Casa delle donne a Firenze il libro di Gaia Simonetti di mamme ai figli scomparsi

FIRENZE – Un libro scritto da mamme nel ricordo dei figli con progetti e iniziative nate dall’amore per loro. “Lettere senza confini”, curato dalla giornalista Gaia Simonetti, che è anche una delle madri del volume, custodisce sei lettere di mamme di Firenze, Amatrice e Mantova, dedicate ai figli scomparsi. Sabato 29 novembre alle 17, alle Murate di Firenze, alla Casa delle donne, nell’ambito dell’iniziativa “Filo rosso 2025”, promossa dal Comune di Firenze e dal Quartiere 4, le mamme racconteranno il dolore che, nel corso degli anni, è diventato un abbraccio per altre madri e padri. Edito da Edizioni Adv di Firenze, il libro ha raggiunto più paesi e dalla vendita sono state donate borse di studio per studenti di Amatrice e Accumuli. Le mamme di “Lettere senza confini” sono quindi Paola Alberti, Giovanna Carboni, Stefania Ciriello, Laura Cozzi, Stefania Lorenzini e, appunto, Gaia Simonetti. All’incontro incentrato su storie di vita partecipano le mamme del libro, Salvina Di Gangi e Maurizio Caracciolo, direttore di Edizioni Adv.