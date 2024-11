Sabato 30 al circolo Rinascita il congresso del Pd. Alessandro Carmignani il candidato alla successione di Lorenzo Galletti

CAMPI BISENZIO – Si terrà il 30 novembre il congresso del Partito Democratico di Campi Bisenzio. Un passaggio che il partito affronterà in seguito alle dimissioni del segretario comunale Lorenzo Galletti (nella foto), arrivate a conclusione del percorso che era stato indicato dall’assemblea dopo le elezioni amministrative del 2023. “È il momento di aprire una pagina nuova pagina, – dice Galletti – il Pd è tornato a essere centrale nel dibattito in città e ha ottenuto un risultato elettorale buono alle europee. Inoltre questa estate abbiamo fatto una festa de l’Unità molto partecipata, con tanti giovani che non solo si sono avvicinati a noi, ma si sono impegnati anche attivamente”.

Il Pd si presenterà a questa scadenza con la candidatura unitaria di Alessandro Carmignani come prossimo segretario. Carmignani vanta una lunga militanza politica, ha avuto ruoli di segretario nei Democratici di Sinistra e poi nel Partito Democratico al tempo della sua nascita, ha ricoperto inoltre, alcuni anni fa, il ruolo di segretario generale della categoria trasporti della Cgil. Il congresso si svolgerà nel pomeriggio di sabato 30 novembre dalle 14.30 presso il circolo Rinascita e sarà preceduto da una serie di incontri tra iscritti e simpatizzanti. “È un momento di rinnovamento e apertura – aggiunge Galletti – in vista delle sfide future per il Pd che, come dimostrano le recenti vicende politiche, rappresenta il baricentro su cui costruire alleanze di centro sinistra in Italia e in città, e nel congresso si parlerà anche di questo”.