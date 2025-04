Sabato 5 Valerio Aprea in “LaPOCAlisse” al Teatrodante Carlo Monni fra scienza, algoritmi, politica e inerzia sociale 

CAMPI BISENZIO – Sarà l’attore Valerio Aprea da Propaganda Live il protagonista di “LaPOCAlisse”, lo spettacolo in programma al Teatrodante Carlo Monni tra scienza, algoritmi, politica e inerzia sociale: appuntamento sabato 5 aprile alle 21 con la produzione Argot Produzioni e Dada, in co-produzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, e in collaborazione con […]

CAMPI BISENZIO – Sarà l’attore Valerio Aprea da Propaganda Live il protagonista di “LaPOCAlisse”, lo spettacolo in programma al Teatrodante Carlo Monni tra scienza, algoritmi, politica e inerzia sociale: appuntamento sabato 5 aprile alle 21 con la produzione Argot Produzioni e Dada, in co-produzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, e in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni, un viaggio comico e surreale che invita il pubblico a interrogarsi sulla possibilità di scongiurare l’apocalisse e su quanto realmente desideriamo cambiare il nostro destino. Scritto da Marco Dambrosio, in arte Makkox, e lo stesso Valerio Aprea, lo spettacolo si snoda in una serie di monologhi ironici e pungenti sul concetto di cambiamento. In programma per il weekend anche l’inaugurazione sabato 5 aprile, alle 17, della mostra collettiva “Acqua colorata… la magia”, a cura di Fiorella Macchioni, visitabile nel foyer del teatro fino al 16 aprile, e sempre sabato alle 16.30 l’ultimo appuntamento del laboratorio di teatro per famiglie “Legami”, a cura di Adelaide Mancuso, tra giochi teatrali, improvvisazioni ed esercizi sensoriali e di narrazione per grandi e piccini.

Su “LaPOCAlisse”: l’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che sembra ineluttabile? E se sì, a quali condizioni? Attraverso quali ostacoli? Siamo ancora in tempo per correggere la rotta? Ma poi, soprattutto, la vogliamo davvero correggere questo rotta? Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e all’inerzia che lo frena. Un assolo iperbolico sulla nostra resistenza e difficile adattabilità al nuovo, in una circumnavigazione attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia.

La mostra collettiva “Acqua colorata… la magia” prevede l’esposizione delle opere di Anna Spata, Cristina Trugli, Federica Marri, Giulia Maria Pasquetti, Graziella Cecchi, Manuela Trallori, Marco Saniè, Maristella Focardi e Tiziana Bucci. Ed è promossa dall’associazione Sale in Zucca nell’ambito dei progetti per le pari opportunità e rappresenta un viaggio nella pittura ad acquerello, dove l’interazione tra acqua e colore diventa un’esperienza di scoperta artistica e comunicazione emotiva. Info: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.