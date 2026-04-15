Sacha Naspini presenta “Ragazzo”, a Campi Bisenzio un incontro tra letteratura, adolescenza e responsabilità civile

CAMPI BISENZIO – Sarà lo scrittore Sacha Naspini, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea, il protagonista del prossimo appuntamento di CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura, pensiero e partecipazione al Teatrodante Carlo Monni, organizzata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e dall’assessorato alla cultura del Comune di Campi Bisenzio. Giovedì 16 aprile […]

CAMPI BISENZIO – Sarà lo scrittore Sacha Naspini, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea, il protagonista del prossimo appuntamento di CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura, pensiero e partecipazione al Teatrodante Carlo Monni, organizzata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e dall’assessorato alla cultura del Comune di Campi Bisenzio. Giovedì 16 aprile alle 18, Naspini presenterà il suo ultimo romanzo “Ragazzo” (E/O, 2025), dialogando con Sandra Gesualdi in un incontro che mette al centro il racconto dell’adolescenza e delle sue tensioni più profonde.

Al centro del libro, la storia di Giacomo e Matteo, amici inseparabili cresciuti nel quartiere più povero della loro cittadina, alle prese con il difficile passaggio al liceo. Un mondo nuovo, fatto di aspettative, differenze sociali e desideri di riscatto, che mette in crisi il loro equilibrio. Giacomo sogna di liberarsi dall’etichetta di “sfigato” e cerca una via per affermarsi, mentre Matteo, fragile e impaurito, teme di perdere l’unico punto di riferimento che ha. L’arrivo di Corinna Gentileschi accende nuovi conflitti, tra desiderio, competizione e paura dell’abbandono, in un crescendo emotivo che porta i protagonisti a confrontarsi con prove estreme. Tra rabbia, frustrazione e sogni a occhi aperti, il romanzo restituisce con forza e lucidità il momento in cui crescere significa anche affrontare scelte pericolose e decisive.

In programma per la settimana anche lo spettacolo “Evelina vien dal mare”, di e con Elisabetta Aloia: appuntamento domenica 19 aprile alle 16.30 nell’ambito della stagione per bambini e ragazzi. La storia è quella di Evelina, una bambina di otto anni che cresce in una famiglia e in un paese dove tutti sembrano diversi da lei. Incompresa dagli adulti e isolata dai coetanei, Evelina intraprende un percorso di scoperta di sé che diventa una fiaba contemporanea sull’accettazione della propria unicità e sul riconoscimento del valore delle differenze. Ambientato in un paese di mare della Puglia, lo spettacolo racconta con delicatezza e profondità la difficoltà di comunicare e sentirsi parte di una comunità. Evelina, con i suoi occhi grandi e il suo modo unico di stare al mondo, fatica a relazionarsi con gli altri e trova rifugio nell’isolamento, fino a un momento di rottura che segna l’inizio di un cambiamento. Attraverso un linguaggio teatrale accessibile e coinvolgente, lo spettacolo accompagna il pubblico più giovane in un viaggio emotivo che invita a riconoscere e valorizzare le differenze, trasformandole in una risorsa. Per informazioni 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.