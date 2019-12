Sacro Cuore, il presepe è vivente. Nel giorno dell’Epifania

CAMPI BISENZIO – Per la parrocchia del Sacro Cuore sarà la prima volta. Una prima volta a cui è già rivolto il pensiero da tempo, in modo particolare oggi che è Natale. Il prossimo 6 gennaio, infatti, giorno dell’Epifania, il Sacro Cuore organizzerà un presepe vivente. Con il seguente programma: alle 15 celebrazione della Santa Messa e benedizione dei bambini, a seguire, intorno alle 16.30, presepe vivente presso il campino parrocchiale. Un bel modo, quindi, per salutare con lo spirito giusto il periodo delle festività e iniziare il nuovo anno.