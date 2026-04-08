SESTO FIORENTINO – C’è anche il Comune di Sesto Fiorentino tra gli enti italiani che stanno prendendo parte alle celebrazioni per i 50 anni dalla proclamazione della Repubblica Araba Saharawi Democratica, iniziate questa mattina nell’accampamento della wilaya di Ausserd, presso i campi rifugiati nei pressi di Tindouf. A rappresentare la città è l’assessore Jacopo Madau nell’ambito della delegazione formata di amministratori provenienti da diversi comuni toscani. Martedì 7 aprile, l’assessore Madau e il sindaco di Mahbes Fratel Abdullah Shaiba hanno simbolicamente rinnovato il patto di gemellaggio che unisce le due comunità dal 1984.
Saharawi: celebrazioni dei 50 anni
SESTO FIORENTINO – C’è anche il Comune di Sesto Fiorentino tra gli enti italiani che stanno prendendo parte alle celebrazioni per i 50 anni dalla proclamazione della Repubblica Araba Saharawi Democratica, iniziate questa mattina nell’accampamento della wilaya di Ausserd, presso i campi rifugiati nei pressi di Tindouf. A rappresentare la città è l’assessore Jacopo Madau […]