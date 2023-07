Saldi, al via giovedì 6 luglio. Fismo Confesercenti Firenze: “Il meteo ha condizionato le vendite”

FIRENZE – Partiranno, nella nostra regione, giovedì 6 luglio i saldi estivi 2023; si preannunciano delle vendite di fine stagione diverse da tutti gli anni precedenti, sia a causa della “anomala” partenza infrasettimanale che per il maltempo che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno. “In questa situazione l’avvio dei […]

FIRENZE – Partiranno, nella nostra regione, giovedì 6 luglio i saldi estivi 2023; si preannunciano delle vendite di fine stagione diverse da tutti gli anni precedenti, sia a causa della “anomala” partenza infrasettimanale che per il maltempo che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno. “In questa situazione l’avvio dei saldi rischia di seguire di pochissimo o addirittura di precedere l’estate meteorologica, – afferma Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze – costringendo così le attività a mettere in saldo l’intero magazzino estivo senza aver avuto la possibilità di vendere a prezzo normale”. “Nell’estate 2023, come già lo scorso anno, si hanno numerose cerimonie; ed il budget di molti consumatori è stato destinato all’acquisto di abiti eleganti a discapito di quello più sportivo, – prosegue il presidente Fismo Confesercenti Firenze – anche questo fattore, andrà ad influenzare l’avvio e l’andamento dei saldi estivi”.

Il primo banco di prova dei saldi si avrà nel fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica) e si potrà avanzare una prima analisi dell’andamento. Nella centro della città di Firenze le vendite saranno spinte dalle presenza dei turisti; nel restante territorio potrebbero registrare un impulso per gli eventi serali organizzati nei centri. Si ricorda che dal 1 luglio sono entrate in vigore le regole, contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva Omnibus, in materia di annunci riduzione dei prezzi; che prevedono, tra l’altro, che nel corso di qualsiasi campagna promozionale, compresi i saldi, debba essere reso pubblico il prezzo più basso praticato dal venditore, nei 30 giorni anteriori la riduzione di prezzo annunciata.

“E’ necessario lavorare affinché i saldi tornino ad essere davvero vendite di fine stagione; questo nel segno della concorrenza leale e nel rispetto della professionalità degli imprenditori che svolgono seriamente il loro lavoro e dei consumatori, – conclude Nigi – auspichiamo una buona riuscita dei saldi, e nelle prossime settimane riusciremo a valutare meglio l’andamento”. I saldi estivi 2023 avranno una durata di 60 giorni; gli articoli più gettonati si preannunciano: abbigliamento estivo donna e uomo (magliette, short, abiti leggeri), sandali e sneakers donna, abiti da cerimonia, e costumi.