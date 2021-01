Saldi, Cna Toscana: “Spesa media ridotta del 30-40% rispetto al 2020”

CAMPI BISENZIO – La partenza dei saldi in Toscana può rappresentare una boccata d’ossigeno per i commercianti e gli artigiani, ma purtroppo non li metterà al riparo da un importante calo delle vendite. E’ quanto afferma in una nota CNA Toscana, che stima una riduzione della spesa media, da parte delle famiglie, nell’ordine del 30-40%, […]

CAMPI BISENZIO – La partenza dei saldi in Toscana può rappresentare una boccata d’ossigeno per i commercianti e gli artigiani, ma purtroppo non li metterà al riparo da un importante calo delle vendite. E’ quanto afferma in una nota CNA Toscana, che stima una riduzione della spesa media, da parte delle famiglie, nell’ordine del 30-40%, conseguente ad una contrazione del potere di acquisto.

“La speranza principale è che la Toscana possa restare in zona gialla – spiega Luca Tonini, presidente di CNA Toscana – in questo modo si favoriranno gli acquisti, che comunque non saranno dello stesso tenore di quelli dello scorso anno. I saldi possono rappresentare un’occasione per dare impulso alle vendite, anche se, rispetto allo stesso periodo del 2020, ci aspettiamo una diminuzione delle spese, da parte delle famiglie, nell’ordine del 30-40%. Se l’anno scorso ogni famiglia aveva speso infatti tra i 300 ed i 400 euro, nel periodo delle promozioni, adesso dovremo attenderci verosimilmente una contrazione, dovuta all’impatto della pandemia e al cambiamento degli stili di vita e delle propensioni al consumo, che portano le famiglie a risparmiare il più possibile su beni non ritenuti di prima necessità”.