Saldi, le stime e l’analisi di Federconsumatori Toscana: Firenze la provincia dove di spenderà di più

FIRENZE – Con il nuovo anno parte anche la nuova stagione dei saldi invernali: le vendite promozionali hanno preso il via in Valle d’Aosta, il 4 gennaio nella maggior parte d’Italia. “Anche quest’anno l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima una corsa contenuta ai saldi: la spesa media sarà di 174,80 euro a famiglia (+3% rispetto a gennaio 2024), “ma poco più di un terzo delle famiglie ricorrerà ai saldi, – dice Laura Grandi, presidente dí Federconsumatori Toscana – fra queste esiste un forte divario: ci sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media (anche oltre 320 euro), altre che acquisteranno solo il necessario e altre ancora che non effettueranno alcun acquisto”. “Oltre alle condizioni economiche delle famiglie, – aggiunge -ancora precarie e aggravate dalla previsione di stangata in arrivo nel 2025 pari a 912,20 euro per ogni nucleo familiare, a pesare sull’andamento dei saldi è il lungo periodo del Black Friday. Ma, se durante tale promozione molti hanno acquistato soprattutto regali o prodotti tecnologici a prezzo scontato, con i saldi i cittadini comprano qualcosa per sé. Re della stagione è senza dubbio il settore dell’abbigliamento, dove gli sconti sono più incisivi rispetto agli anni passati, seguito dal settore delle calzature”.

Le previsioni di spesa di Federconsumatori Toscana per le famiglie dei territori toscani: Firenze e provincia “medaglia d’oro” con una previsione di 250/230 euro, a seguire Lucca e provincia con 230/200 euro, Quindi Siena con 220/200 euro, Segue al quarto posto Pisa e provincia, 200/190 euro, Al quinto posto troviamo Arezzo, 180/150 euro, al sesto posto Prato e Livorno 170 euro, all’ ottavo posto Massa Carrara ,160 euro, al nono posto Pistoia 150 euro, al decimo posto la più parsimoniosa Grosseto, 130 euro.