Salmonella. FdI “nella risposta dell’assessore regionale qualcosa non torna”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo appreso della risposta dell’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, relativo ai casi di salmonellosi nella Piana fiorentina, ma sinceramente c’è qualcosa che non ci torna”. Lo affermano in una nota Vittorio Fantozzi, Elisa Tozzi (rispettivamente capogruppo in Consiglio regionale e consigliera Regionale per FdI) e Stefano Mengato, capogruppo di […]

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo appreso della risposta dell’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, relativo ai casi di salmonellosi nella Piana fiorentina, ma sinceramente c’è qualcosa che non ci torna”. Lo affermano in una nota Vittorio Fantozzi, Elisa Tozzi (rispettivamente capogruppo in Consiglio regionale e consigliera Regionale per FdI) e Stefano Mengato, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. “L’assessore ha dichiarato che la causa dell’infezione sia stata il pasto servito martedì 24 settembre; – precisano i tre esponenti di FdI – risulta però che il primo bambino colpito dalla salmonellosi sia stato ricoverato al pediatrico Meyer domenica 22 settembre. Ci sembra che tutta la vicenda sia stata affrontata con molta approssimazione e vogliamo sperare che a fronte dell’evidenza, qualcuno vorrà dare informazioni sincere e precise ai cittadini, ma soprattutto ai genitori dei bambini colpiti da questa brutta infezione, nell’augurarsi che vengano presi i dovuti provvedimenti e che tutto ciò non accada mai più”.