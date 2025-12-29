Salutiamo il nuovo anno, ma senza “botti”

CALENZANO – La festa sì, ma i botti no. Anche quest’anno il Comune di Calenzano invita a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma senza “botti”. L’amministrazione comunale di Calenzano fa appello alla moderazione e al buon senso dei cittadini, evitando rischi di incidenti per le persone e animali e danni alle cose. Tutti i calenzanesi […]



CALENZANO – La festa sì, ma i botti no. Anche quest’anno il Comune di Calenzano invita a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma senza “botti”. L’amministrazione comunale di Calenzano fa appello alla moderazione e al buon senso dei cittadini, evitando rischi di incidenti per le persone e animali e danni alle cose. Tutti i calenzanesi sono dunque invitati dall’amministrazione a festeggiare il Capodanno con responsabilità, senza botti e fuochi d’artificio manifestando attenzione verso persone anziane, affette da malattie, neonati, bambini e adulti particolarmente sensibili. Ricordando anche gli animali, soprattutto cani e gatti, che per la paura dei botti possono perdere l’orientamento, correndo anche il rischio di diventare causa di incidenti su strada. Inoltre il Comune ricorda che per determinate categorie di articoli pirotecnici vige il divieto di vendita e di utilizzo per i minori di 18 anni.