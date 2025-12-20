“Salva Casa” incontro in Municipio con l’assessore Sforzi

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto nei giorni scorsi in Palazzo comunale un incontro promosso dall’associazione A Sesto Acuto sul decreto Salva Casa. All’incontro ha partecipato l’assessore all’urbanistica Damiano Sforzi, presente anche una nutrita delegazione dell’ordine degli architetti e del Collegio dei Geometri che hanno portato un contributo importante al dibattito. Durante l’incontro sono state […]

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto nei giorni scorsi in Palazzo comunale un incontro promosso dall’associazione A Sesto Acuto sul decreto Salva Casa. All’incontro ha partecipato l’assessore all’urbanistica Damiano Sforzi, presente anche una nutrita delegazione dell’ordine degli architetti e del Collegio dei Geometri che hanno portato un contributo importante al dibattito. Durante l’incontro sono state evidenziate le criticità del Salva Casa. “Un confronto necessario e concreto – ha detto l’assessore Sforzi – che ha visto una grande partecipazione e contributi qualificati”.