Salvi i posti di lavoro per la G-Logistic di Sesto e Montelupo

SESTO FIORENTINO – Una buona notizia per i lavoratori della G-Logistic che non perderanno il posto di lavoro. La G-Logistic è l’azienda del settore moda e grandi griffe di Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino. I 36 posti sono salvi grazie alla firma avvenuta oggi in Regione. I lavoratori dei due siti sono ora in contratto di solidarietà e oggi in Regione si è tenuto il tavolo convocato dal consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani per la vicenda dell’azienda che gestisce in appalto servizi di movimentazione e magazzino per la multinazionale Gxo e che ha recentemente annunciato di aver avviato l’iter per la cessazione dell’attività. Erano presenti oltre a Fabiani, le aziende G-Logistic e Gxo, le organizzazioni sindacali di categoria, la Rsa di G-Logistic, il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi e l’assessore al Lavoro del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau.

Con la firma di oggi l’azienda appaltante Gxo si impegna ad internalizzare interamente l’attività finora svolta da G-Logistic e ad assumere, dal 1 gennaio, tutti i lavoratori, mantenendo il medesimo livello e la medesima retribuzione, garantendo così la continuità produttiva e occupazionale, in un settore come quello della moda che sta vivendo un momento di forte difficoltà.

“Quella di oggi è un’ottima notizia – spiega il consigliere Fabiani – prima di tutto perché 36 lavoratori non perderanno il proprio impiego e dunque 36 famiglie possono tirare un sospiro di sollievo. Ma questa vicenda è molto importante anche perché dimostra che si può riorganizzare la filiera della moda salvaguardando i posti di lavoro e il tessuto produttivo. Ringrazio quindi tutte le parti per il lavoro svolto – aggiunge Fabiani –. Il passaggio di tutti i lavoratori, nessuno escluso, all’appaltante significa dare una maggiore garanzia alle lavoratrici e ai lavoratori che transiteranno”.