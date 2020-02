San Miniato si aggiudica il Torneo di Carnevale del Santo Stefano Basket

CAMPI BISENZIO – A vincere il torneo sul campo è stata Etrusca San Miniato ma il vero vincitore è stato lo sport. Un sabato interamente dedicato a fare basket insieme al Pala Ombrone dove le categorie Scoiattoli di Santo Stefano, Basket Sestese, Etrusca San Miniato e Folgore Fucecchio hanno animato il Torneo di Carnevale. Le due semifinali previste in mattinata hanno visto imporsi Basket Sestese ed Etrusca San Miniato. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, le finali: quella per il terzo posto va alla Folgore Fucecchio ma sono da rimarcare i segnali di crescita offerti dai campigiani che non mollano mai e provano fino alla fine a raddrizzare la gara. Subito dopo si affrontano le due vincitrici, Etrusca e Sesto. Entrambe vendono cara la pelle ma la spunta San Miniato. A conclusione di questa bella giornata di sport, un premio in maschera per i bambini. Da parte del Santo Stefano Basket “un ringraziamento ai partecipanti, agli atleti, agli istruttori, alle famiglie con l’augurio vedere ad altre iniziative come questa la stessa partecipazione e lo stesso impegno”.