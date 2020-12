San Miniato, un Presepe che diventa tradizione. L’inaugurazione martedì 8 al termine della Messa

SIGNA – Per il terzo anno consecutivo, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, sarà allestito il Presepe di San Miniato, a Signa, nei locali della Compagnia del Santissimo Sacramento, adiacente la chiesa, un Presepe che sta diventando una piccola tradizione locale. Ideato da Maurizio e Cinzia Catolfi, con l’aiuto di alcuni parrocchiani, il Presepe di San Miniato è inserito come Presepe Artistico all’interno del circuito di Terre di presepi ( http://terredipresepi.blogspot.com/ ). E’ un presepe di tipo tradizionale, con la rappresentazione del mistero della Natività inserito nel contesto della chiesa parrocchiale e della Compagnia. Le ambientazioni sono realizzate con materiali riciclati, con tante parti in movimento e una cura dei particolari. Il firmamento delle stelle, la stella cometa, la riproduzione del ciclo giorno-notte sono completati da musiche natalizie di sottofondo. “L’obiettivo, infatti, – spiegano dalla parrocchia di San Miniato – è quello di mantenere la bella tradizione cristiana che in anni recenti aveva segnato il passo e che lo stesso Papa Francesco aveva sollecitato a riscoprire e sostenere. E per la piccola ma vivace comunità parrocchiale di San Miniato, guidata da don Abalo Kedalor Zondopko, per tutti don Paolo, il Presepe sta diventando un elemento distintivo, grazie anche alle tante visite registrate negli scorsi anni da tutta la Toscana”. Sarà inaugurato domani, martedì dicembre, dopo la celebrazione della Santa Messa dell’Immacolata Concezione delle 11: il parroco don Paolo inaugurerà e benedirà il Presepe, alla presenza del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e dei rappresentanti del Rotary Club Bisenzio Le Signe che anche quest’anno ha contribuito alla sua realizzazione. Rispettando le regole anti Covid il Presepe sarà visitabile per tutto il periodo natalizio, fino al giorno dell’Epifania. Parallelamente prosegue la tradizione dell’opera d’arte ispirata al Presepe che quest’anno è stata donata dal Maestro d’Arte, nonché parrocchiana, Tiziana Faccendi, che ha dipinto l’opera inedita “Il Mistero Rivelato”, una pittura su vetro con resine bicomponenti e materiali inerti: l’opera sarà “svelata” al termine della Messa e resterà esposta in Compagnia per tutta la durata del periodo natalizio, negli orari di visita del Presepe. Inoltre alcuni parrocchiani hanno preparato un video che raccoglie meditazioni, letture e canti natalizi, come motivo di riflessione per le festività, nell’attesa di poter riprendere gli incontri e le tante iniziative in presenza: il video è visibile sul canale YouTube degli “Amici della Compagnia” e, per chi lo desidera, anche su Cd.

(Nella foto un particolare del Presepe dell’anno scorso in cui si vede la chiesa di San Miniato)