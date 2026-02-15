San Valentino a Signa, 45 le coppie premiate per una vita insieme. Anche da settant’anni

SIGNA – Sono state 45 le coppie premiate ieri pomeriggio a Villa Castelletti in occasione della cerimonia dedicata ai nuclei familiari che hanno raggiunto importanti traguardi di vita matrimoniale, promossa dall’amministrazione comunale nel giorno di San Valentino: 15 hanno festeggiato le nozze d’argento, 18 quelle d’oro, 8 coppie hanno raggiunto i 60 anni di matrimonio, una coppia […]

SIGNA – Sono state 45 le coppie premiate ieri pomeriggio a Villa Castelletti in occasione della cerimonia dedicata ai nuclei familiari che hanno raggiunto importanti traguardi di vita matrimoniale, promossa dall’amministrazione comunale nel giorno di San Valentino: 15 hanno festeggiato le nozze d’argento, 18 quelle d’oro, 8 coppie hanno raggiunto i 60 anni di matrimonio, una coppia ha celebrato 66 anni di unione, una coppia 67 anni, una 69 anni e una coppia ha tagliato lo straordinario traguardo dei 70 anni di vita insieme.

La giornata, infatti, si era aperta con un momento particolarmente significativo: la consegna dell’encomio per i 70 anni di matrimonio ad Angelo Salanitro e Carmela Neri, impossibilitati a partecipare alla cerimonia del pomeriggio. Nel breve tempo trascorso insieme presso il loro domicilio, i due coniugi sono rimasti mano nella mano, offrendo un’immagine intensa e autentica di settant’anni di vita condivisa, fatta di rispetto, pazienza e dedizione reciproca.

Quindi, a Villa Castelletti, il sindaco Giampiero Fossi ha consegnato a ciascuna coppia una pergamena celebrativa: le testimonianze e i racconti emersi hanno restituito il senso autentico dell’iniziativa: riconoscere pubblicamente chi, con il proprio percorso di vita, incarna valori fondamentali come la fedeltà, la solidarietà e la capacità di affrontare insieme le difficoltà.