San Valentino, sabato 14 l’amministrazione comunale celebrerà le coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro e di diamante

LASTRA A SIGNA – Ormai da qualche anno il Comune di Lastra a Signa rende omaggio alle coppie che festeggiano i 50 anni e 60 anni di matrimonio con una cerimonia al Teatro delle Arti. Quest’anno l’iniziativa si terrà sabato 14 febbraio dalle 15.30. L’amministrazione comunale ha invitato all’iniziativa tutte le coppie lastrigiane che nel 2025 (e fino al 14 febbraio 2026) hanno festeggiato le nozze d’oro e le nozze di diamante. La cerimonia sarà presentata dall’assessore alla cultura Massimo Galli, in veste di presentatore per un giorno, con gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso che consegnerà una pergamena ricordo a tutte le coppie (realizzata con il contributo dell’artista Valentina Gudina) e le incursioni musicali del duo Gaetano e Alessio. “Nel tempo l’iniziativa ha sempre avuto un notevole successo – ha spiegato il sindaco Caporaso – e quindi abbiamo deciso di riproporla anche quest’anno. L’occasione è quella di rendere omaggio ai legami duraturi che nella società attuale, per ragioni sociali, culturali ed economiche, sono sempre più difficili e rappresentano quindi un bel traguardo da festeggiare e condividere insieme”.