Santa Cristina, nuovo parcheggio e percorsi pedonali messi in sicurezza. Un investimento da 355.000 euro

CARMIGNANO – Un investimento da 355.000 euro, per costruire un parcheggio e mettere in sicurezza i percorsi pedonali adiacenti alla Provinciale 10. La giunta comunale ha dato il via all’iter che porterà alla realizzazione di una ventina di posti auto pubblici nella frazione di Santa Cristina. “Un intervento – dice l’assessora ai lavori pubblici Chiara Fratoni – previsto nella programmazione delle opere pubbliche, per il quale impieghiamo una consistente cifra e per il quale sono iniziate le procedure per arrivare all’apertura del cantiere”. La spesa è cofinanziata dalla Provincia di Prato, che ha stanziato 285.000 euro per la copertura dell’opera, con i rimanenti 70.000 euro che provengono da risorse proprie del Comune. Per la costruzione del parcheggio si stimano tempi relativamente brevi, considerando che è già avviata la gara d’appalto. “Se non ci sono intoppi – aggiunge l’ingegner Stefano Venturi, responsabile del settore lavori pubblici del Comune – si prevede di iniziare a settembre”. Insieme ai posti auto a Santa Cristina si interverrà anche per mettere in sicurezza il collegamento pedonale tra il parcheggio e il centro della frazione. “Il parcheggio – conclude il sindaco Edoardo Prestanti – si unirà a un’azione che mira a proteggere l’attraversamento della strada provinciale. Il parcheggio è un’opera attesa da tempo dagli abitanti di Santa Cristina, un’opera per la quale ci eravamo impegnati e che ora, nei tempi stabiliti per gara d’appalto e installazione del cantiere, sarà realizzata”.