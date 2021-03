Santo Stefano Basket: il ritorno in campo dopo il lungo stop è davvero positivo

CAMPI BISENZIO – Non poteva esserci esordio migliore di questo. Il Santo Stefano si impone in casa della Sestese 77-70. Una ripresa del campionato, comunque, difficile visto il lungo stop dalle competizioni per entrambe le squadre che si è visto anche in alcuni errori individuali. La gara vede un sostanziale equilibrio nei primi due tempi, solo nel terzo […]

CAMPI BISENZIO – Non poteva esserci esordio migliore di questo. Il Santo Stefano si impone in casa della Sestese 77-70. Una ripresa del campionato, comunque, difficile visto il lungo stop dalle competizioni per entrambe le squadre che si è visto anche in alcuni errori individuali. La gara vede un sostanziale equilibrio nei primi due tempi, solo nel terzo quarto Santo Stefano prende il largo e marca un solco quasi decisivo. Da sottolineare la reazione di Sesto Fiorentino che, complice qualche leggerezza di troppo, partendo da 26 sotto, riduce lo svantaggio fino al 70-77 finale. Segnali positivi ed errori sui quali i ragazzi di coach Trucioni lavoreranno in questa settimana in vista del derby con Pallacanestro Campi, vincente nel match con Pino Dragons.