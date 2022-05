Santo Stefano Basket: si conclude una bella edizione di “Campi si muove”. Grandi soddisfazioni dagli Under

CAMPI BISENZIO – Bilancio positivo del progetto “Campi si muove” per il Santo Stefano Basket, ben lieta di riprendere, dopo due anni, questo splendido appuntamento tutto campigiano all’insegna di sport, socialità, crescita e tanto divertimento. Grande il coinvolgimento dei giovani delle terze, quarte e quinte elementari, merito di tutte le associazioni come Santo Stefano che hanno aderito subito e convintamente a “Campi si muove”, iniziativa del Comune di Campi Bisenzio. Sono occasioni come la festa dello sport, evento conclusivo del progetto, a dimostrare una volta di più l’importanza delle associazioni nel tessuto sociale e per la crescita dei ragazzi, in sinergia con la scuola. Per il Santo Stefano, inoltre, la stagione sul campo volge al termine nel migliore dei modi. Dal 3 al 5 giugno gli Under 15 si giocheranno il titolo nella Final Eight: è la prima volta per una categoria giovanile di Santo Stefano. Bene anche l’Under 16 impegnata nel torneo Csi e diligentemente prima nel girone. Indispensabile per la buona riuscita di tutto questo il contributo di Pablo Meoni e di Cosimo Beltrami, ex giocatore serie D, che sta sfruttando l’occasione del campionato Csi per formarsi sul campo come futuro allenatore.