Sapori per la Pace. Pecchioli “L’educazione alla pace è un tema imprenscindibile”

SESTO FIORENTINO – ”Ancora una volta l’onorevole Ceccardi parla di qualcosa che non conosce mettendo insieme imprecisioni e falsità. A Sesto Fiorentino lavoriamo da sempre con le scuole di ogni ordine e grado per favorire l’incontro e l’educazione alla pace, un tema imprescindibile in un tempo così complesso”. Lo afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli rispondendo alle critiche dell’euroeputata Susanna Ceccardi sul menù di Qualità e Servizi i Sapori per la Pace. “Oggi – prosegue Pecchioli – ho condiviso con insegnanti, alunne e alunni un bel momento conviviale insieme a bambine e bambini di sei o sette anni che hanno dato prova di aver compreso il senso dell’iniziativa e l’importanza della pace assai meglio della nostra eurodeputata. Abbiamo parlato attraverso il cibo del conflitto in Palestina, dove è in corso un genocidio e la violazione del diritto internazionale da parte di Israele, in febbraio parleremo di Ucraina, in aprile della tragedia del Sudan: capisco bene che per chi condivide su tutti questi temi le vergognose e imbarazzanti posizioni di Salvini e Vannacci sia più facile bollare tutto con l’etichetta dell’ideologia anziché affrontare i temi nel merito con la serietà che si richiede a chi ricopre una carica istituzionale”.