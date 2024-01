“Sarà per te”, il Pd discute il programma per le elezioni amministrative

PRATO – Domenica 21 gennaio, a partire dalle 9.30, il Beste Hub ospiterà “Sarà per te”, una giornata di lavoro e di confronto sul futuro di Prato in vista delle prossime elezioni amministrative. L’evento sarà organizzato attorno a cinque talk tematici moderati dai giornalisti Claudio Vannacci, Paolo Nencioni, Lucrezia Sandri e Giorgio Bernardini. All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, Willy Guasti, divulgatore scientifico, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Previsti anche gli interventi video di Jaume Collboni, sindaco di Barcellona e Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino.

“Il Partito Democratico in questi mesi ha condotto un’intensa e capillare campagna di ascolto in tutti i quartieri e le frazioni di Prato, ora è arrivato il momento di mettere un punto su quelle che consideriamo le priorità per il futuro della nostra città in vista delle elezioni di giugno. Un percorso che vogliamo fare insieme alle migliori esperienze amministrative italiane ed europee per valorizzare al massimo la vocazione nazionale ed internazionale del nostro territorio. Con noi ci saranno donne e uomini che guidano città importanti e che hanno fatto della ‘buona politica’ un tratto distintivo della loro azione amministrativa. Quella di domenica sarà una giornata senza simboli di partito, in cui ascolteremo e ci confronteremo con coloro che tutti in giorni lavorano e si impegnano per fare di Prato una città più bella, più inclusiva e più attenta ai bisogni di tutti”, afferma Marco Biagioni, segretario Pd Prato.