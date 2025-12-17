SESTO FIORENTINO – “Sarà un’Odissea” è lo spettacolo teatrale di Comunità liberamente ispirato al poema dell’Odissea in programma al Teatro di Colonnata il 18 dicembre alle 11. Lo spettacolo a cura di CdS Camporlla e Il Teatro delle Civiltà Aps, sarà seguito dal concerto del Coro delle Mani Bianche della scuola di musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti.
“Sarà un’Odissea”: spettacolo al Teatro di Colonnata
