Scacchi: a Campi Bisenzio il campionato provinciale Under 18. Ecco chi sono i qualificati alle finali nazionali

CAMPI BISENZIO – “Battaglie” scacchistiche dei più giovani durante il Campionato provinciale di Firenze Under 18 disputato sabato scorso, 7 maggio, a Campi Bisenzio presso la sede dell’ASD Scacchi Bisenzio, al circolo Arci Dino Manetti, che ha visto 20 giovani scacchisti giocare in tre tornei: Under 10/Under 8, Under 10/Under 8 femminile e Under 14/Under 12. Il primo torneo è stato vinto da Anna Amadio (ASD Scacchi Bisenzio) con 4,5 punti su 5 partite, il secondo da Filippo Giannelli (AD Firenze Scacchi) con 5 punti e il terzo da Giorgio Bonacchi (AD Firenze Scacchi) con 4 punti. Vincitori dei titoli provinciali sono stati invece nella categoria Under 8 maschile Tancredi Ambrosino (AD Circolo Pratese degli Scacchi), Under 8 femminile Sara Grego (ASD Scacchi Bisenzio), Under 10 maschile Filippo Giannelli, Under 10 femminile Anna Amadio, Under 12 maschile Giorgio Bonacchi, Under 14 femminile Agnese Giannelli (AD Firenze Scacchi) e Under 14 maschile Bautista Adriano Aguirre (AD Firenze Scacchi). Qualificati per le finali nazionali di luglio a Terrasini (Palermo) Filippo Giannelli, Mathias Cittadini (ASD Scacchi Bisenzio), Tancredi Ambrosino, Giorgio Bonacchi, Bautista Adriano Aguirre, Agnese Giannelli, Anna Amadio, Gaia Dolfi (ASD Scacchi Bisenzio) e Sara Grego. “Grazie a tutti, – dicono dalla società campigiana – giovani giocatori, genitori, all’insegnante della scuola dei 12 atleti campigiani, Belinda Paganetti, all’istrutore Tommaso Bartolini, all’arbitro Daniele Bettazzi, al circolo Arci DIno Manetti e agli sponsor della manifestazione”.