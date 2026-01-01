Scandicci ha salutato il 2026 con oltre 6mila persone in piazza

SCANDICCI – Una piazza gremita e una lunga notte di musica hanno salutato l’arrivo del 2026 a Scandicci. Oltre seimila persone hanno riempito piazzale della Resistenza per assistere al concerto di Daniele Silvestri, protagonista dell’evento di Capodanno organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Beat 15. Il cantautore romano ha portato sul palco un live intenso e partecipato, attraversando i brani più amati del suo repertorio e regalando al pubblico un inizio d’anno all’insegna della condivisione e dell’energia. Allo scoccare della mezzanotte, sul palco insieme all’artista anche il sindaco Claudia Sereni e la giunta comunale per il tradizionale brindisi e gli auguri alla città. “Quella che abbiamo vissuto – commenta Sereni – è la Scandicci che ci piace di più: una città del mondo, come l’ha disegnata Richard Rogers che ha realizzato piazzale Resistenza, aperta, capace di tenere insieme chi vive qui con chi viene da lontano, una città che sceglie di vivere negli spazi pubblici le grandi emozioni della vita e che abbatte le distanze, anche economiche, attraverso la cultura e i grandi eventi gratuiti”.

La piazza ha cantato, ballato e accolto il nuovo anno in un clima di festa e partecipazione: “Abbiamo sentito ancora una volta quanto sia potente lo spettacolo dello stare insieme, – prosegue Sereni – la musica di Daniele Silvestri, le sue parole e la sua voce hanno unito generazioni diverse in un unico racconto collettivo. Così salutiamo l’arrivo del 2026 e ci prepariamo, insieme, ad affrontare le sfide e a realizzare i sogni che Scandicci e ognuno di noi merita”. “Il 2026 ci chiede responsabilità, coraggio e coesione, – ha aggiunto – saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese in difficoltà. Questa piazza della Resistenza di nome e di fatto rappresenta una comunità che chiede una pace vera, duratura, diritti e dignità, e che non smette di credere nel valore della democrazia e della libertà”.