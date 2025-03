Scende dal pullman a Villa Costanza e dimentica la borsa: la Polizia gliela riconsegna

FIRENZE – Questa mattina, negli uffici di via Zara, gli agenti della Polizia di Stato hanno riconsegnato a una 83enne la propria borsa. L’anziana signora, nata in Siberia ma trasferitasi in giovane età in Ucraina, ha lavorato in Italia come badante per diversi anni fino a quando, nel 2012, ha deciso di ritornare nel suo […]

FIRENZE – Questa mattina, negli uffici di via Zara, gli agenti della Polizia di Stato hanno riconsegnato a una 83enne la propria borsa. L’anziana signora, nata in Siberia ma trasferitasi in giovane età in Ucraina, ha lavorato in Italia come badante per diversi anni fino a quando, nel 2012, ha deciso di ritornare nel suo Paese per vivere vicino alla sua famiglia. Nei giorni scorsi aveva affrontato un viaggio di 48 ore in autobus per giungere da Dnipro a Firenze, dove avrebbe dovuto sostare per qualche giorno per degli impegni di natura burocratica. Dopo le tante ore di viaggio, giunta alla fermata dell’autobus nel parcheggio di Villa Costanza, la signora decide di usufruire dei servizi dimenticandovi dentro la propria borsa contenente circa 3.800 euro, documenti e telefono. Soltanto quando era già andata via, la donna si è accorta di avere dimenticato la borsa all’interno dei bagni del parcheggio di Villa Costanza e perciò, disperata, ha provato a mettersi alla ricerca della sua borsa insieme a dei vecchi conoscenti che nel frattempo l’avevano raggiunta e che avevano informato la Polizia. Gli agenti della Pol-Tramvia, ricevuta la segnalazione, immediatamente si sono messi alla ricerca della borsa nei pressi della fermata dove la signora era scesa, ritrovandola. Questa mattina, negli uffici della Questura di Firenze, è stata riconsegnata alla 83enne che, felice, ha ringraziato i poliziotti con un lungo abbraccio.