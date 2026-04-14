Scontro fra auto e furgone, che si ribalta, sulla Fi-Pi-Li. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

FIRENZE – Brutto incidente questa mattina intorno alle 10 che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, per la precisione del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. E’ successo tutto sul tratto della Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, con il coinvolgimento di un furgone, che si è ribaltato ostruendo completamente la carreggiata, e un’auto. Una volta […]

FIRENZE – Brutto incidente questa mattina intorno alle 10 che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, per la precisione del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. E’ successo tutto sul tratto della Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, con il coinvolgimento di un furgone, che si è ribaltato ostruendo completamente la carreggiata, e un’auto. Una volta sul posto i Vigili del fuoco, con una squadra, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti mentre gli occupanti sono stati soccorsi dal personale sanitario. La circolazione risulta tuttora bloccata con uscita obbligatoria sulla corsia che si immette sul viadotto dell’Indiano. Sul posto anche Polizia Stradale e Polizia Locale.