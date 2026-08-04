Scossa di terremoto avvertita nella Piana

SESTO FIORENTINO – Una scossa di terremoto è stata avvertita stamani in gran parte della Piana fiorentina. Secondo Ingv Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato a 7 chilometri da Pisa alle 10.15 ed è stato come intensità di magnitudo 4.3. Tanti anche i commenti sui canali social.
SESTO FIORENTINO – Il bimestre giugno-luglio 2026 è stato il secondo più caldo in Toscana dall’inizio delle rilevazioni delle serie storiche nel 1955, con una temperatura media regionale di 25,6 °C, dietro soltanto al 2003 (26,2 °C). A Firenze, nello stesso periodo, le massime hanno superato i 36 °C in 27 giorni, un record nella […]
SESTO FIORENTINO – Un caso di dengue è stato notificato oggi dalla Asl Toscana Centro a un residente nella zona di Monte Morello rientrato da un viaggio all’estero. Nell’area compresa tra via Poggiolino, il borgo di Morello e la chiesa di Santa Maria a Morello sono stati predisposti interventi di disinfestazione straordinaria al fine di […]
PRATO – Nuova puntata di “Estra Notizie”, l’appuntamento mensile con le principali che riguardano l’azienda: il nuovo laboratorio “Smart Cities Control Room” inaugurato nella sede Estra di Prato, la nuova edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche” e i risultati dei percorsi educational che hanno coinvolto oltre 44.000 studenti. Ma c’è spazio anche […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]