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Scossa di terremoto avvertita nella Piana

SESTO FIORENTINO – Una scossa di terremoto è stata avvertita stamani in gran parte della Piana fiorentina. Secondo Ingv Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato a 7 chilometri da Pisa alle 10.15 ed è stato come intensità di magnitudo 4.3. Tanti anche i commenti sui canali social.

SESTO FIORENTINO – Una scossa di terremoto è stata avvertita stamani in gran parte della Piana fiorentina. Secondo Ingv Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato a 7 chilometri da Pisa alle 10.15 ed è stato come intensità di magnitudo 4.3. Tanti anche i commenti sui canali social.