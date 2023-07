Scritte fasciste al memoriale di Valibona, Aiazzi (Cgil): “Qui perse la la vita Lanciotto Ballerini, è un luogo simbolo della Piana”

CAMPI BISENZIO – “Non vanno sottovalutati questi atti gravissimi, tanto più in un territorio come il nostro, che ha pagato un prezzo altissimo agli orrori del nazifascismo”. Elena Aiazzi, della segreteria Cgil Firenze e responsabile Cgil Piana fiorentina, condanna quanto successo ricordando Lanciotto Ballerini: “Il Memoriale di Valibona è il luogo dove perse la vita l’eroe partigiano Lanciotto Ballerini e rappresenta un luogo simbolo della Piana per l’antifascismo. Purtroppo questi sfregi non sono casi isolati, anzi: episodi analoghi si contano in tutta Italia in questi anni, c’è un clima che non ci piace. Per questo è importante ribadire la difesa dei valori della resistenza e della Costituzione, rispetto a pericolose nostalgie di una dittatura passata che è costata all’Italia la libertà dei suoi cittadini e migliaia di vite”.