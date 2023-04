Scudo verde, Cappelletti e Bussolin (Lega): “Nardella scherzava? Ne riparleremo nel 2025”

FIRENZE – “L’avevamo detto: lo Scudo verde come era nelle previsioni del sindaco Nardella era concepito male e per questo avevamo richiesto un ripensamento che, finalmente, è arrivato”: a dirlo sono Cecilia Cappelletti, consigliera metropolitana della Lega, e Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega, che aggiungono: “Come Lega, era stata promossa una raccolta firme fra i cittadini dell’area metropolitana per fare sì che venisse fermato un progetto che avrebbe messo in seria difficoltà tutti coloro che da quest’area si recano a Firenze, senza che prima fosse implementato il trasporto pubblico locale, migliorato quello ferroviario, realizzati tutti i parcheggi scambiatori nelle zone circostanti Firenze. E’ mancato, poi, un serio dialogo con tutti i sindaci metropolitani: il primo incontro si è tenuto soltanto ieri e si è capito che, dal Mugello al Chianti, da Bagno a Ripoli a Sesto fiorentino, la posizione dei primi cittadini non è certo in linea con quella del sindaco metropolitano… Quindi, tanti proclami e prese di posizione per poi dire “si è scherzato, se ne riparla nel 2025″; guarda caso quando a occuparsene saranno nuove amministrazioni”.