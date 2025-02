Scudo verde, Tozzi (Fdi): “Investimenti per la mobilità dei territori periferici, oppure bloccare il progetto. I sindaci alzino la voce” 

FIRENZE – “In assenza di investimenti veri sulla mobilità, il progetto dello Scudo verde rappresenterebbe una mazzata per i residenti dei territori periferici della provincia. I sindaci dovrebbero chiedere a Funaro di fermarsi”. A parlare così è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Elisa Tozzi. “Ogni giorno migliaia di persone provenienti dal Mugello, dalla Valdisieve, dal Chianti, dal Valdarno (aggiungiamo anche dalla Piana, n.d.r.) sono “costretti” a raggiungere Firenze per andare al lavoro, a scuola, all’università o per curarsi. Non sono cittadini di serie B con meno diritti rispetto ai residenti del capoluogo. Per questo il progetto dello Scudo verde – che potrebbe rendere impossibile raggiungere Firenze in auto – deve essere bloccato fino a quando non ci saranno investimenti seri sulla mobilità ferroviaria, sul trasporto pubblico locale su gomma, sui parcheggi scambiatori”, prosegue l’esponente di Fdi. “Tranne qualche rara eccezione, il silenzio dei sindaci sul tema è assordante. Perché non chiedono di investire su seri progetti per la mobilità i soldi del PNRR che non possono essere usati per il Franchi? Perché non protestano quando la Regione dirotta tutti i finanziamenti regionali sulla Piana? Senza scelte coraggiose, non ci sarà alternativa al declino per le aree collinari e montane della nostra provincia. E allora è arrivato il momento di fare queste scelte”, conclude Tozzi.