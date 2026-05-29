SESTO FIORENTINO – Si è conclusa oggi, venerdì 29 maggio, nel parcheggio del CentroSesto la nuova edizione dello Sculacciastrade, appuntamento ormai classico con l’educazione stradale rivolto ai bambini dell’ultimo anno delle elementari. Quest’anno sono state coinvolte quindici classi di sei scuole primarie del territorio. Il sindaco Damiano Sforzi ha portato il saluto a tutti i partecipanti e ringraziato il Corpo di Polizia municipale per aver scelto anche quest’anno di arricchire il proprio impegno per la comunità con attività rivolte ai cittadini di domani.
Sculacciastrade: ultimo appuntamento con l’educazione stradale
SESTO FIORENTINO – Si è conclusa oggi, venerdì 29 maggio, nel parcheggio del CentroSesto la nuova edizione dello Sculacciastrade, appuntamento ormai classico con l’educazione stradale rivolto ai bambini dell’ultimo anno delle elementari. Quest’anno sono state coinvolte quindici classi di sei scuole primarie del territorio. Il sindaco Damiano Sforzi ha portato il saluto a tutti i […]