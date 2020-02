Scuola di Musica, corso di perfezionamento di violino

SESTO FIORENTINO – Un corso di perfezionamento di violino è in programma alla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti. Il corso sarà tenuto dal maestro Alessandro Perpich ed è aperto a violinisti che abbiano raggiunto un livello di studio medio oppure che siano già diplomati o impegnati in ambito concertistico. Si articolerà in 7 incontri a cadenza mensile. Il primo incontro è fissato per domenica 8 marzo. Per informazione rivolgersi a: [email protected] o telefonare il lunedì dalle 14 alle 17 o dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 ai numeri 0554200859 – 3346894229