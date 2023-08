Scuola e deroghe Ata, Cisl: “In Toscana un terzo di Piemonte e Emilia Romagna, regioni simili” 

FIRENZE – “L’Ufficio scolastico regionale della Toscana ha autorizzato solo 839 deroghe contro le 2623 del Piemonte e le 2479 dell’Emilia Romagna” a fronte di situazioni simili”: a denunciarlo è la Cisl Scuola Toscana, in una nota della Segreteria regionale. “Siamo, ormai da anni, in attesa di uno straccio di risposta da parte dell’Usr Toscana sulle motivazioni che possano spiegare una tale, eclatante, differenza nella richiesta di organico aggiuntivo Ata fatta al Ministero da parte di Uffici scolastici regionali di regioni sostanzialmente simili per numero di istituti alla Toscana”, scrive la Cisl Scuola Toscana. “Sono state ancora una volta disattese le richieste dei dirigenti scolastici e dei dirigenti degli Ambiti territoriali che avevano chiesto più personale Ata, per poter far fronte alle necessità di assistenza di un numero sempre crescente di alunni diversamente abili, di sorveglianza e di pulizia dei locali scolastici. Questo atteggiamento di sorda chiusura da parte dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana non rimarrà senza risposte da parte dei lavoratori, come già preannunciato nei mesi scorsi, quando le scuole hanno chiaramente evidenziato le loro richieste di organico Ata aggiuntivo. Chiediamo – conclude la Cisl Scuola Toscana – di essere convocati urgentemente per porre rimedio, con l’autorizzazione di un congruo numero di nuove deroghe Ata, a questa situazione che inciderà pesantemente sul regolare avvio del nuovo anno scolastico”.