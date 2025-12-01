Scuola Leonardo da Vinci, conclusi gli interventi di derattizzazione. Il punto su tutti i lavori fatti

SIGNA – Nelle ultime tre settimane l’amministrazione comunale, come spiega in una nota, “ha effettuato operazioni mirate di derattizzazione, monitoraggio e sigillatura degli accessi all’interno della scuola Leonardo Da Vinci che hanno permesso di riportare la situazione verso la normalità: dal 20 novembre scorso, infatti, non sono state più rilevate tracce di infestazione, pur mantenendo attivi i controlli periodici. Le operazioni, svolte da Alia in collaborazione con la Asl e l’Ufficio igiene e prevenzione, hanno riguardato l’installazione di presidi di monitoraggio su tutti i piani dell’edificio, la chiusura dei fori, la revisione delle griglie dell’impianto di riscaldamento e il posizionamento di ulteriori trappole nelle aree esterne pubbliche, dove sono state individuate postazioni idonee al controllo dei roditori”.

“La situazione – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – è sempre rimasta circoscritta ad alcune classi e non ha mai coinvolto l’intero edificio, che ricordiamo essere un plesso degli anni ’30, molto articolato e complesso da gestire. Garantire spazi sicuri e salubri è da sempre una priorità per la nostra amministrazione comunale, ma molti dei plessi sono edifici storici e necessitano di interventi continui. La programmazione condivisa con la scuola ci consente di intervenire in modo trasparente e su ciò che è più urgente, migliorando progressivamente le strutture”. L’amministrazione comunale ricorda inoltre “il significativo lavoro svolto negli ultimi diciotto mesi sugli otto plessi dell’Istituto Comprensivo e sul nido comunale di San Mauro. Oltre alla manutenzione ordinaria effettuata in modo costante sulla base delle segnalazioni settimanali della scuola, sono stati realizzati numerosi interventi rilevanti”.

“Al nido sono state eseguite opere di verniciatura e sistemazioni esterne. Al plesso Leonardo da Vinci sono stati rifatti la pavimentazione della palestra e il cornicione, è stata rinnovata un’aula per specifiche esigenze didattiche, installati cancelli elettrificati, videocitofono, videosorveglianza e nuova illuminazione del cortile. Nel plesso Alessandro Paoli sono state imbiancate varie classi e corridoi, realizzata la pista di salto in lungo, installate rastrelliere per biciclette, posizionate sedute per le lezioni outdoor e introdotti pannelli solari. Alla scuola Rodari è stato sistemato il giardino, sostituiti gli infissi deteriorati e riprese le facciate esterne. Alla Dante Alighieri saranno sostituiti alcuni infissi entro l’anno, mentre alla scuola Alimondo Ciampi è stato realizzato un intervento di miglioramento sismico finanziato con risorse Pnrr e regionali. In diversi plessi, inoltre, sono state installate fioriere per orti didattici, aggiunte cannelle per l’approvvigionamento idrico e riverniciate le ringhiere esterne”.

“Desidero ringraziare il personale scolastico – ha aggiunto l’assessore alla scuola Marcello Quaresima – per la collaborazione e i genitori per l’attenzione che dedicano all’ambiente frequentato dai loro figli. Ritengo il dialogo con le famiglie un elemento fondamentale: anche in questa occasione ho dato piena disponibilità a incontrare i rappresentanti per illustrare le misure adottate. Resto aperto a un confronto costruttivo, nel rispetto dei ruoli e con l’obiettivo comune del benessere degli alunni. Per quanto riguarda gli allagamenti nell’area esterna del plesso Da Vinci ricordo che il parcheggio adiacente non è di proprietà comunale ma in locazione e per questo non è possibile effettuare interventi strutturali risolutivi. L’amministrazione continua però a intervenire con costanza nella pulizia delle caditoie, mentre nel cortile interno scolastico sono già in corso lavori dedicati alla prevenzione degli allagamenti”. Riguardo alla richiesta di reintrodurre una sala mensa nel plesso Da Vinci, l’amministrazione precisa “che non è mai esistito un refettorio vero e proprio: lo spazio utilizzato in passato era costituito da aule oggi necessarie per ospitare le classi. La consumazione del pasto in aula, scelta condivisa con la scuola e utilizzata anche negli altri plessi, è ritenuta più funzionale dal punto di vista didattico e relazionale, e viene gestita garantendo il pieno rispetto delle norme igieniche”.

“Accanto agli interventi edilizi – conclude l’assessore Quaresima – abbiamo investito molto anche nei servizi scolastici. Abbiamo aumentato i contributi destinati all’Istituto, 25mila euro nel 2024 e 33mila nel 2025, rivisto le tariffe di mensa e trasporto tutelando le famiglie più fragili, incrementato le uscite didattiche, ampliato il servizio di pre-scuola, attivato servizi di mediazione culturale e sostenuto progetti educativi delle associazioni del territorio. Queste azioni dimostrano la nostra volontà di investire con continuità sulla qualità della scuola pubblica”.