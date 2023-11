Scuola, per i plessi aperti riprendono trasporto e servizi

CAMPI BISENZIO – A partire da oggi, martedì 14 novembre, riprendono a Campi Bisenzio i servizi di trasporto scolastico e di pre e post scuola. Lo comunica il sindaco Andrea Tagliaferri. I servizi saranno attivi per i bambini e le bambine già iscritte, per le scuole aperte: tutti i plessi dell’istituto comprensivo Margherita Hack (scuole dell’infanzia D.Cianti e R.Valerio, scuole primarie A. Gelli, P. Neruda, E. Salgari) e i plessi aperti dell’Istituto comprensivo Giorgio La Pira (scuole dell’infanzia M. Gandhi e C. Collodi, scuole primarie M. Polo, Don L. Milani, Vamba). Il Comune precisa che, vista la situazione di emergenza potrebbero sussistere ritardi alle fermate dello scuolabus. Per questa ragione i bambini che arriveranno a scuola in ritardo, saranno giustificati. Ancora una volta il sindaco si appella ai cittadini a limitare l’uso delle auto, per non ostacolare le operazioni in corso sul territorio.