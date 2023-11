Scuole chiuse anche a Signa. Le zone più critiche fra Lecore e Sant’Angelo

SIGNA – Anche a Signa si va verso la chiusura delle scuole per la giornata di venerdì 3 novembre a causa del maltempo. Lo scrive l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook: “Si raccomanda di non uscire di casa su tutto il territorio comunale e in particolare di salire ai piani superiori per tutti coloro che […]

SIGNA – Anche a Signa si va verso la chiusura delle scuole per la giornata di venerdì 3 novembre a causa del maltempo. Lo scrive l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook: “Si raccomanda di non uscire di casa su tutto il territorio comunale e in particolare di salire ai piani superiori per tutti coloro che si trovano nelle zone interessate dall’Ombrone, Sant’Angelo a Lecore e Lecore. In corso di redazione anche l’ordinanza per la chiusura delle scuole Beata Giovanna, nido comunale e scuole private. Le scuole dell’Istituto Comprensivo risultano già chiuse come da calendario scolastico”.