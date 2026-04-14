Scuole poggesi, nuove luci a Led e un occhio di riguardo per il risparmio energetico. “Filippo Mazzei”, ripristinato l’ascensore

POGGIO A CAIANO – Ottimizzazione energetica nelle scuole per un risparmio energetico fino al 60% grazie al “Relamping”, ovvero la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con moderne tecnologie Led ad alta efficienza energetica. Alle scuole dell’infanzia e primarie De Amicis e alla primaria Lorenzo il Magnifico sono stati effettuati interventi per consumare meno energia e risparmiare sui […]

POGGIO A CAIANO – Ottimizzazione energetica nelle scuole per un risparmio energetico fino al 60% grazie al “Relamping”, ovvero la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con moderne tecnologie Led ad alta efficienza energetica. Alle scuole dell’infanzia e primarie De Amicis e alla primaria Lorenzo il Magnifico sono stati effettuati interventi per consumare meno energia e risparmiare sui costi. Grazie al “Relamping” sono stati sostituiti i vecchi impianti di illuminazione con luci a Led e si è introdotto un sistema di automazione, i quali consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici di circa 60% all’anno. L’amministrazione comunale di Poggio a Caiano ha partecipato al bando promosso dal Gse (Gestione servizi energetici) e lo ha vinto. Grazie al finanziamento ottenuto è riuscito a finanziare interamente il progetto per 144mila euro. L’intervento ha avuto, quindi, costo zero per le casse comunali.

Alla scuola De Amicis sono stati sostituiti 120 corpi illuminanti con un intervento pari a 60mila euro, mentre alla Lorenzo il Magnifico sono state sostituite 230 luci (pari a 84mila euro). Oltre al nuovo impianto di illuminazione, sono stati, installati in entrambe le scuole, dei sistemi di controllo domotici con sensori automatici che regolano l’illuminazione degli interni in base alla presenza o meno di persone evitando così sprechi energetici. Il Comune ha approfittato della chiusura dei plessi scolastici durante le vacanze di Pasqua per per effettuare i lavori, con la ditta che ha lavorato alacremente anche durante i giorni festivi per portare a termine gli interventi al rientro in classe degli studenti. Ricordiamo che a Poggio a Caiano durante la settimana successiva alla Pasqua le scuole statali erano chiuse (gli istituti scolatici, nella loro autonomia, possono infatti decidere dove inserire tre giorni dedicati alla sospensione dell’attività didattica). Il sindaco Riccardo Palandri afferma che il “Relamping” “va a chiudere un insieme di lavori che erano già stati fatti in precedenza nelle scuole tra cui interventi al tetto, degli interni e la sostituzione degli infissi”.

“E’ un passo importante verso il futuro, – dice il primo cittadino di Poggio a Caiano – sono soddisfatto dell’ottimo intervento eseguito dalla ditta che ringrazio, così come ringrazio l’ufficio tecnico”. Inoltre, grazie al fondo Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche), il Comune è riuscito a rimettere in sesto l’ascensore della scuola Filippo Mazzei, intervento necessario per garantire accessibilità a tutti gli studenti, in particolare per chi ha disabilità o difficoltà motorie. “L’ascensore – spiega l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi (nella foto con il sindaco) – è funzionante tramite una chiave così che i minori possano usufruirne solo sotto la supervisione di un adulto. E per quanto riguarda i lavori effettuati durante la vacanze pasquali, estendo un doveroso ringraziamento al dirigente scolastico Silvia Torrigiani per avere permesso alla ditta di operare nel periodo di chiusura dei plessi e portare a termine in tempi rapidi gli interventi, altresì un ringraziamento ai collaboratori scolastici per l’impegno che hanno messo nel pulire le varie scuole dopo i lavori”.