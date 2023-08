Scuole toscane e personale Ata, poche assunzioni e molto precariato: l’allarme dei sindacati. Tutti i numeri della provincia

FIRENZE – “Il Ministero dell’istruzione e del merito per il prossimo anno scolastico ha annunciato un piano di assunzioni di personale Ata che a stento riesce a coprire il prossimo turn over (cioè il personale che andrà in pensione dal prossimo settembre), e che è assolutamente insufficiente”: a lanciare l’allarme è la Flc Cgil Toscana, […]

FIRENZE – “Il Ministero dell’istruzione e del merito per il prossimo anno scolastico ha annunciato un piano di assunzioni di personale Ata che a stento riesce a coprire il prossimo turn over (cioè il personale che andrà in pensione dal prossimo settembre), e che è assolutamente insufficiente”: a lanciare l’allarme è la Flc Cgil Toscana, che poi spiega: “Se prendiamo in considerazione la Regione Toscana i numeri parlano da soli: per gli assistenti amministrativi su 425 posti vacanti ne verranno coperti solo 159 (il 37% del totale); per i collaboratori scolastici su 1.268 posti vacanti le immissioni in ruolo saranno solo 503 (il 40%); per gli assistenti tecnici su 202 posti vacanti solo 45 saranno le assunzioni (il 22%). In totale i posti liberi e disponibili per le immissioni in ruolo del personale Ata sono pari a 1.895 unità ma solo 707 saranno effettivamente assegnati in ruolo, ovvero una percentuale di poco superiore al 37% del totale dei posti. Se poi si prendono in considerazione i singoli profili professionali, si ha percezione della mancata presa in carico delle ormai pluriennali problematiche relative al taglio degli organici del personale Ata, con aumento di precarietà e discontinuità del lavoro: per quanto riguarda i collaboratori scolastici rimarranno scoperti 765 posti, per gli assistenti tecnici 157, mentre per gli assistenti amministrativi parliamo di 266 posti vacanti non assegnati”. Una situazione più precisa, comunque, si può ottenere attraverso la tabella, che rielabora i dati ufficiali forniti dal Ministero dell’istruzione (scarica QUI).

Dunque, “ben 1.188 posti disponibili in organico di diritto nelle scuole toscane rimarranno scoperti e andranno a supplenza. La “supplentite” continua. Come se non bastasse, pochi giorni fa abbiamo denunciato l’ennesima incombenza piovuta sulle segreterie scolastiche, che – secondo alcuni uffici scolastici provinciali – dovranno farsi carico di alcune procedure pensionistiche che sono in realtà a carico dell’Inps. Già a cose normali le segreterie sono a ranghi ridotti, a causa anche della mancata proroga dei contratti dei colleghi precari, e d’estate si trovano a gestire il grosso del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico successivo; ora dovranno anche occuparsi di questioni non di loro competenza? E per quanto riguarda i collaboratori scolastici va considerato che a causa del dimensionamento scolastico nasceranno altri istituti comprensivi con più di 2.000 studenti e anche con una ventina di plessi distribuiti sul territorio; come verrà assicurata la dovuta turnazione per l’apertura e la chiusura dei plessi? Un capitolo a parte merita la questione degli assistenti tecnici. Nell’ambito degli ingenti finanziamenti Pnrr già elargiti alle scuole, la nostra regione è destinataria nel complesso di una quantità di risorse mai vista prima, destinate alla trasformazione digitale delle aule, pari alla rilevante cifra di 72 milioni e 700 euro, e alla costituzione di laboratori digitali nelle superiori, pari a 24 milioni e 300.000 euro. Resta inspiegabile come si pensi di allestire e gestire questi ambienti digitali, senza che gli istituti possano fare ampio affidamento agli assistenti tecnici, la cui figura dovrebbe essere estesa anche a tutte le scuole del primo ciclo”.

“Per far fronte alle suddette problematiche, in aggiunta al personale assegnato alle scuole direttamente dal Ministero, – spiegano – gli istituti hanno la possibilità di richiedere all’Ufficio scolastico regionale organico “in deroga” (cioè aggiuntivo), sulla base di effettive esigenze regolarmente documentate. L’Usr Toscana ha sicuramente compreso la necessità di supportare le scuole in misura maggiore rispetto al passato e ha emanato un provvedimento con il quale assegna un organico in deroga più ampio (+145 unità di personale rispetto al 2022), ma siamo ancora lontani dal rispondere alle necessità illustrate dalle singole istituzioni scolastiche. In assenza di adeguata informazione da parte dell’amministrazione scolastica, secondo le elaborazioni della Flc Cgil i dirigenti scolastici di tutta la Toscana hanno inviato agli uffici preposti richieste che assommano indicativamente a circa 400 assistenti amministrativi, 300 assistenti tecnici e 1.400 collaboratori scolastici: quasi 1 assistente amministrativo per scuola, 1 assistente tecnico ogni due, nonché 3 collaboratori scolastici in più per istituto, in linea con altre regioni con una rete scolastica simile a quella toscana”.

A oggi invece siamo ancora fermi a una media largamente insufficiente, visto che l’Usr ha autorizzato poco più di 1 CS per scuola, 1 assistente amministrativo ogni cinque scuole e un assistente tecnico ogni dieci. Sarebbe necessario ascoltare le reiterate istanze delle scuole che vivono in misura sempre crescente la drammaticità di dare avvio all’anno scolastico con organici ridotti e con una dotazione aggiuntiva irrisoria, oltre alle ulteriori incombenze burocratiche, contabili e amministrative non di propria pertinenza. Considerati perciò questi dati e le legittime richieste delle istituzioni scolastiche, – concludono – sarebbe opportuno intervenire nuovamente e dare risposte all’altezza delle necessità, sia da parte del legislatore, sia da parte dell’Ufficio scolastico regionale, per mettere fine a politiche sbagliate, dare continuità ai servizi scolastici, stabilizzare migliaia di precarie e precari, assicurare un’esperienza scolastica significativa a studenti e famiglie”.

Sull’argomento c’è stata anche una nota congiunta a firma di tutte le sigle sindacali (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams Firenze): ” Il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale con il quale viene assegnato l’organico in deroga per l’anno scolastico 2023/2024 ha il sapore dell’ennesima presa in giro. Dopo un anno di mobilitazione permanente degli istituti di Firenze e provincia, culminato nello sciopero dell’IC Caponnetto di Bagno a Ripoli dello scorso maggio, le amministrazioni scolastiche dei 107 istituti della provincia avevano avanzato le loro legittime richieste di organico aggiuntivo, per garantire funzionalità amministrativa, operatività dei laboratori, sorveglianza e igienizzazione degli ambienti. Per tutta risposta hanno ricevuto quello che potrebbe apparire come un sonoro sberleffo. I numeri valgono più di tante parole. Evidentemente l’Ufficio scolastico regionale considera i propri dirigenti scolastici del tutto inattendibili e non li prende minimamente in parola, acconsentendo a poco più di una richiesta su tre. A tale livello di inadeguatezza mostrato dall’Usr Toscana i lavoratori delle scuole di Firenze sapranno rispondere con forza, avviando fin dalle prossime settimane estive nuove iniziative di mobilitazione”.