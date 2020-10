Scuole, trasporti, centri commerciali, Giani: “Sulle misure da adottare il dialogo e il confronto saranno la bussola”

FIRENZE – “La concertazione come metodo: dialogo e confronto”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, lo ha ripetuto ai giornalisti convocati in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, nel giardino interno della sede della presidenza della Regione, dove ha fatto il punto sui provvedimenti decisi per arginare i rischi di nuovi contagi […]

FIRENZE – “La concertazione come metodo: dialogo e confronto”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, lo ha ripetuto ai giornalisti convocati in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, nel giardino interno della sede della presidenza della Regione, dove ha fatto il punto sui provvedimenti decisi per arginare i rischi di nuovi contagi Covid-19. “Il confronto – ha detto – sarà la bussola che sempre questa giunta userà, prima di assumere qualsiasi decisione”. Un filo diretto che si è concretizzato già ieri con la Direzione didattica regionale, per quanto riguarda il mondo della scuola, ed oggi con gli operatori economici e e le loro associazioni di categoria, dove dopo le restrizione imposte dall’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri stanno vivendo anche in Toscana un clima di profonda preoccupazione.

“Se la curva dei contagi migliorasse, potremo forse allentare alcune misure, nel rispetto chiaramente dei protocolli nazionali. Lo stiamo valutando – aggiunge Giani – ma in ogni caso dobbiamo aspettare sette o dieci giorni per analizzare i dati sull’andamento epidemiologico”. Intanto si attendono i provvedimenti sui ristori economici. “Oggi dovrebbe essere attesa l’uscita del decreto legge del Governo per i settori che hanno subito chiusure, – ha spiegato l’assessore all’economia Leonardo Marras – si parla di 6 miliardi di euro e dunque di provvedimenti adeguatamente finanziati. La Regione nei mesi scorsi aveva già messo un campo importanti risorse a fondo perduto per sostenere gli investimenti di micro, piccole e medie imprese: 115 milioni esauriti a settembre in appena nove ore. Ne serviranno altri cinquanta per rispondere a tutte le domande. Altrettanto bene è andato il bando sul turismo, dove cercheremo di finanziare tutte le richieste”.

La Regione sta ponendo però attenzione anche all’afflusso nei centri commerciali, lasciato ai margini nel Dpcm nazionale. “Vogliamo predisporre un vademecum da scrivere insieme agli operatori economici”, dice l’assessore. Il Governo non ha imposto nuove regole nell’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri e anche la la Regione al momento non ha intenzione di farlo. “Le nostre – dice ancora Marras – vogliono essere raccomandazioni condivise e di buon senso, come contingentare gli afflussi, disciplinare i percorsi, limitare magari l’accesso nei negozi a un solo componente per famiglia e chiedere ai centri commerciali, attraverso i propri servizi di vigilanza, di far osservare ai clienti norme di comportamento adeguate”. L’obiettivo è evitare che i centri commerciali si trasformino in una piazza affollata con conseguenti maggiori rischi di contagio o luoghi dove si passa l’intera giornata. “Se poi le raccomandazioni e l’autodisciplina non si rilevassero sufficienti – dice Giani – potremo anche decidere a quel punto di ricorrere ad una ordinanza”.

Scuola, un occhio di riguardo per prime e quinte

Giani e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini hanno annunciato stamani anche un’ordinanza sulla scuola che sarà pubblicata oggi. “La Toscana – hanno detto – non andrà oltre il 75 per cento di didattica a distanza imposto per le superiori dal Dpcm nazionale”. Se fosse stato per la giunta, non si sarebbe andati oltre il cinquanta. L’applicazione del nuovo Dpcm sarà accompagnata però da una raccomandazione: che nel 25 per cento delle attività in presenza si siano privilegiati, ove possibile e ferma l’autonomia scolastica, gli studenti delle prime e delle quinte classi, le prime perché al loro ingresso alle superiori e le quinte perché impegnate a fine anno con l’esame di maturità. “Inoltre – ha aggiunto il neo assessore Nardini – grande sarà il nostro impegno per garantire l’effettiva inclusione di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento e per combattere qualsiasi disuguaglianza che possa tradursi in difficoltà nel seguire le lezioni da remoto”. “Nella riunione che abbiamo avuto ieri con la Direzione didattica regionale ho riscontrato grande armonia. Mi sembra che si sia partiti con il piede giusto”, ha commentato Giani.

Ultimo capitolo: il trasporto pubblico. L’assessore Stefano Baccelli ha ricordato che la giunta, con 4 milioni di euro, riuscirà a confermare da qui a fine anno i duecento bus aggiuntivi che già da settembre si sommano a quelli normalmente in servizio fino a pochi mesi fa. Quei duecento bus hanno potuto trasportare 30.000 persone. “Stiamo ragionando – spiega – con le aziende di trasporto locale per una distribuzione nell’arco della giornata ancora più razionale. In questo modo, tenuto conto anche del minor numero di studenti che si recheranno a scuola, confidiamo di poter ridurre la capienza sui mezzi dall’80 al 50 per cento, assicurando dunque standard di maggior sicurezza”.