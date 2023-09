Se i bambini “si trasformano” in artisti: in mostra i lavori fatti durante i corsi con Samantha Damiani

LASTRA A SIGNA – Bambini che “si trasformano” in artisti e che mettono in mostra il frutto del loro lavoro. Questo è quanto si potrà vedere domani, sabato 9 settembre, alle 18 quando, presso I locali di ToysLab – Il baule dei giocattoli (in via Togliatti, 26a a Lastra a Signa), si inaugurerà la mostra […]

LASTRA A SIGNA – Bambini che “si trasformano” in artisti e che mettono in mostra il frutto del loro lavoro. Questo è quanto si potrà vedere domani, sabato 9 settembre, alle 18 quando, presso I locali di ToysLab – Il baule dei giocattoli (in via Togliatti, 26a a Lastra a Signa), si inaugurerà la mostra d’arte con le opere realizzate dai “Piccoli artisti”, ovvero bambini di età compresa fra i 3 e i 13 anni. I quadri esposti, infatti, sono stati realizzati durante i corsi di pittura tenuti dall’insegnante Samantha Damiani Cianchi, che propone percorsi d’arte, pittura e ceramica e che si tengono settimanalmente in vari locali del territorio (Lastra a Signa, Ginestra Fiorentina e Scandicci, solo per citarne alcuni). I corsi sono rivolti sia agli adulti che ai bambini, “con l’intento – spiega – non solo di avvicinarli al mondo dell’arte, ma anche di offrire loro un’occasione per socializzare e sviluppare la propria manualità e la propria fantasia”. Eccezionalmente, inoltre, durante l’anno, sempre il sabato, si svolgono degli incontri denominati “Il sabato dell’artista” durante i viene proposto ai partecipanti la riproduzione di opere realizzate da artisti famosi (Van Gogh, Picasso, Monet…). Per maggiori informazioni visitate le pagine social di Samantha Damiani Cianchi.