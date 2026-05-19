Se la pallavolo entra in classe: Beata Giovanna e Alessandro Paoli, la sfida è stata sotto rete

SIGNA – Si è concluso ieri il torneo di pallavolo promosso dall’Istituto Beata Giovanna e dall’Istituto Alessandro Paoli di Signa, una giornata di sport e partecipazione che ha coinvolto numerosi studenti dei due istituti scolastici. Con le finali che hanno regalato incontri partecipati e combattuti: l’Istituto Paoli si è aggiudicato il torneo maschile e quello delle […]

SIGNA – Si è concluso ieri il torneo di pallavolo promosso dall’Istituto Beata Giovanna e dall’Istituto Alessandro Paoli di Signa, una giornata di sport e partecipazione che ha coinvolto numerosi studenti dei due istituti scolastici. Con le finali che hanno regalato incontri partecipati e combattuti: l’Istituto Paoli si è aggiudicato il torneo maschile e quello delle squadre miste, mentre l’Istituto Beata Giovanna ha conquistato la vittoria nella competizione femminile. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni, alla presenza della dirigente scolastica Francesca Bini e del sindaco di Giampiero Fossi che ha voluto salutare studenti, insegnanti e organizzatori complimentandosi per il successo dell’iniziativa.

Nel corso della stessa giornata sono state inoltre premiate anche le gare di atletica, che hanno visto una grande partecipazione da parte degli studenti, confermando il valore educativo e aggregativo delle attività sportive all’interno del percorso scolastico. “Desidero rivolgere i miei complimenti a tutti i ragazzi e ai docenti che hanno preso parte a questa iniziativa sportiva, – ha detto il sindaco Fossi – manifestazioni come questa rappresentano un’occasione importante di crescita formativa e personale, perché attraverso lo sport si imparano valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione, l’impegno e la sana competizione. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere con convinzione iniziative capaci di coinvolgere i giovani e rafforzare il legame tra scuola, sport e comunità”.