Se l’aperitivo è in piscina. E si può fare anche il bagno: giovedì 20 è tempo di “Aperiloco”. Con la Pro loco

SIGNA – Da Pro loco (che tanto sta facendo per promuovere il territorio signese) ad “Aperiloco” il passo è davvero breve. E quella in arrivo il prossimo 20 luglio è una serata nel segno della Pro loco ma anche di un aperitivo in una delle location più accattivanti del nostro Comune: la piscina del parco […]

SIGNA – Da Pro loco (che tanto sta facendo per promuovere il territorio signese) ad “Aperiloco” il passo è davvero breve. E quella in arrivo il prossimo 20 luglio è una serata nel segno della Pro loco ma anche di un aperitivo in una delle location più accattivanti del nostro Comune: la piscina del parco dei Renai. E’ qui, infatti, che la Pro loco di Signa ha organizzato il “pool party” dell’anno. A partire dalle 20.30 per arrivare oltre la mezzanotte, buffet, musica, balli e tanto divertimento. E, per chi lo desidera, anche la possibilità di fare un bagno sotto le stelle, in una settimana che fra l’altro si preannuncia come una delle più calde di tutta l’estate. Dress Code: “Pool Party”, adulti 25 euro, bambini (4-11 anni 13 euro, prenotazione obbligatoria: 055 8790183 – 353 4312352 – info@prolocosigna.it.