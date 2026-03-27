Se ne è andato Gianni Bellandi, marito della collega Sandra Nistri

SESTO FIORENTINO – Ci ha lasciato questa mattina Gianni Bellandi. Bellandi, geometra molto conosciuto a Sesto Fiorentino, era il marito della collega de La Nazione Sandra Nistri. Appassionato di bicicletta, oltre che di musica, viaggi e cucina, Gianni Bellandi era una persona disponibile e cordiale. Era nato a Firenze il 13 dicembre 1960. Per chi […]

SESTO FIORENTINO – Ci ha lasciato questa mattina Gianni Bellandi. Bellandi, geometra molto conosciuto a Sesto Fiorentino, era il marito della collega de La Nazione Sandra Nistri. Appassionato di bicicletta, oltre che di musica, viaggi e cucina, Gianni Bellandi era una persona disponibile e cordiale. Era nato a Firenze il 13 dicembre 1960. Per chi volesse salutarlo per l’ultima volta, Gianni è esposto alla Pieve di San Martino oggi pomeriggio e domani a partire dalle 8.30. I funerali si terranno sempre alla Pieve di San Martino domani sabato 28 marzo alle 15. A Sandra, amica e collega, l’abbraccio della redazione di Piananotizie.