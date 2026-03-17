Se sono “Parole al vento”: al Teatro delle Arti un omaggio poetico ad Alda Merini

LASTRA A SIGNA – Un viaggio intenso tra poesia, musica e memoria per rendere omaggio a una delle voci più potenti della letteratura italiana del Novecento. Giovedì 19 marzo alle 21 al Teatro delle Arti arriva “Alda. Parole al vento”, spettacolo dedicato alla figura e alla poesia di Alda Merini, inserito nella rassegna “A teatro aperto – l’altra stagione del Teatro delle Arti”. Lo spettacolo, con regia e drammaturgia di Donatella Massimilla, propone un ritratto poetico della grande poetessa dei Navigli, intrecciando versi, musica dal vivo e immagini evocative. In scena Gilberta Crispino e Donatella Massimilla, accompagnate dalle musiche dal vivo di Yousi Cuba (Fortun y Perez). La narrazione ripercorre la vita e la produzione poetica di Alda Merini, restituendo al pubblico la forza di una donna capace di trasformare il dolore, la fragilità e l’esperienza del manicomio in parole luminose e universali. I suoi versi dialogano con le “voci di dentro” delle donne recluse a San Vittore, dando vita a uno spettacolo che attraversa temi profondi come la libertà, la sofferenza, l’amore e la capacità della poesia di riscattare la vita. “Alda. Parole al vento” non è solo un racconto biografico, ma una vera e propria immersione nel mondo poetico di Merini, dove la parola diventa materia viva e strumento di libertà. Lo spettacolo è una produzione Cetec Dentro/Fuori San Vittore, realtà artistica impegnata da anni in progetti teatrali e culturali che coinvolgono anche il mondo del carcere e della marginalità. Un appuntamento che, nel mese dedicato alle donne, rende omaggio a una delle figure più autentiche e indimenticabili della poesia contemporanea.