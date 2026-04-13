Seconda edizione delle “Giornate internazionali delle case museo”: sabato 18 e domenica 19 sono trentanove quelle aperte al pubblico

FIRENZE – C’è tanta Toscana nelle “Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei” di personalità illustri: sono 39 le realtà della regione che prendono parte all’iniziativa che si terrà il 18 e 19 aprile e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. […]

FIRENZE – C’è tanta Toscana nelle “Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei” di personalità illustri: sono 39 le realtà della regione che prendono parte all’iniziativa che si terrà il 18 e 19 aprile e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. Fino al 15 aprile, su www.casedellamemoria.it, saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Come da format, all’iniziativa sono state infatti invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l’attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali. Le due giornate vedranno tutti i continenti uniti nel segno della cultura e della memoria alla scoperta di piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili, “rifugi” estivi, case di collezionisti, dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia. “Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo, – ha detto Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – le giornate internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione”. 2Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli – ma un atto di affermazione culturale. Vogliamo dimostrare che esiste una rete solida e coordinata che permette di scoprire i nostri territori e la nostra storia in modo nuovo”.

Queste tutte le realtà della Toscana che aderiscono all’iniziativa: a Firenze, la Casa museo di Franco e Lidia Luciani, il Museo del Ciclismo Gino Bartali, lo Studio di Piero Bargellini, Villa La Pietra – New York University (qui è nato Sir Harold Acton), Casa Guidi – Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (visitabile solo lunedì 20 aprile), la Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Villa “Il Tondo dei Cipressi”, il Cimitero Evangelico Agli Allori. In provincia di Firenze ecco la Casa del Pontormo eCasa natale Ferruccio Busoni aEmpoli; Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto; Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa; la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci); la Casa di Filippo Dobrilla a Pontassieve; la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio; il Castello Sonnino a Montespertoli; Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia. Ad Arezzo aprirà la Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia, la Casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, la Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, il Museo Pietro Annigoni ad Anghiari. A Lucca, il Puccini Museum – Casa natale e in provincia, la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), la Casa Museo Ugo Guidi a Forte dei Marmi, la Casa Natale Giosuè Carducci a Pietrasanta, le Stanzette di Mario Tobino a Maggiano, la Villa Museo Giacomo Puccini di Viareggio, la Villa Reale di Marlia a Capannori. Prato è presente con la Casa Museo Leonetto Tintori a Figline; in provincia, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano) e la Villa Buonamici a San Gaudenzio di Vaiano. Per Pistoia ecco lo Studio dell’artista Flavio Bartolozzi e, nel Comune di Lamporecchio, la Villa di Papiano (legata alla figura di Laura Towne Merrick). Nella provincia di Livorno sarà possibile visitare la Casa Museo Carducci e il Museo Archivio Giosuè Carducci a Castagneto Carducci, oltre all’Open Air Museum Italo Bolano di Portoferraio. Infine, il Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte nel pisano, Villa Brandi a Vignano (Siena), la Casa di Dante in Lunigiana a Mulazzo (Ms) e il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti a Grosseto.