“Segni del Sacro”: l’escursione guidata fra Carmignano e Poggio a Caiano verso la Visitazione del Pontormo  

CARMIGNANO/POGGIO A CAIANO – “Segni del Sacro” è l’escursione-trekking verso la Visitazione del Pontormo promossa dai Comuni medicei di Poggio a Caiano e Carmignano per domenica 15 giugno. Immersi nella campagna carmignanese, percorrendo strade bianche e sentieri poderali, la prima sosta in programma del percorso che porterà i partecipanti alla Villa Medicea di Poggio a Caiano per la visita guidata alla Visitazione sarà alla piccola chiesa del XII secolo di San Lorenzo al Montalbiolo. L’escursione proseguirà lungo le antiche mura del Barco Reale Mediceo, per poi raggiungere la Villa Medicea dove, nella Sala del Fregio, è ospitata dall’ottobre 2024, la celebre pala del Pontormo, che dialoga con un altro capolavoro del pittore fiorentino: l’affresco con Vertummo e Pomona del 1520-1521. Il ritrovo con gli accompagnatori è alle 9 a Carmignano, in piazza Matteotti, con partenza fissata alle 9.15. Il percorso ad anello ha un dislivello di circa 190 metri, con un tempo di percorrenza stimato in 4 ore e 30 minuti, soste e visite comprese. Partecipazione e visite sono gratuite, per un massimo di 30 partecipanti (niente passeggini; l’ingresso alla Villa Medicea e nel giardino non è consentito agli animali). Prenotazione obbligatoria: cultura@comune.carmignano.po.it – 055 8750231.