“Sei tu la chiave”: una mostra a Qu.In.

CALENZANO – Dal 2 al 27 febbraio nella sede di Qu.In. srl di via Vittorio Emanuele sarà allestita la mostra “Sei tu la chiave” di Samanta Dolcetto. Si tratta di una esposizione sensoriale sul tema della violenza di genere, una occasione di incontro tra esperienza artistica in un luogo di lavoro che permette di far dialogare i due ambienti e riflettere su un tema molto attuale. Il percorso espositivo si compone di 6 quadri, ognuno accompagnato da una descrizione e da un racconto che ne approfondisce il valore simbolico. L’esperienza culmina con una installazione sensoriale per rendere tangibile il cammino dal dolore alla rinascita. “Sei tu la chiave”, spiega una nota di Qu.In. è “un invito alla responsabilità collettiva: chi visita non è solo spettatore, ma diventa la “chiave” che spezza l’indifferenza attraverso l’empatia” e la mostra, per l’azienda “rappresenta una scelta coerente con la propria visione di impresa: non solo conformità normativa, ma costruzione attiva di una cultura del rispetto, della responsabilità e della prevenzione”. È possibile visitare la mostra dal lunedì al venerd’ dalle 8.30 alle 17.30. L’ingresso è gratuito.