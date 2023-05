“Selezionava” i rifiuti e bruciava quello che non gli serviva: “beccato” dai Carabinieri forestali

FIRENZE – I militari della Stazione Carabinieri forestale di Firenze, su richiesta della centrale operativa dei Carabinieri, si sono recati in via San Piero a Quaracchi per un presunto abbruciamento di rifiuti, rilevato da una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta per spegnere il fuoco. Giunti sul posto, i Carabinieri forestali effettivamente hanno riscontrato l’avvenuta […]

FIRENZE – I militari della Stazione Carabinieri forestale di Firenze, su richiesta della centrale operativa dei Carabinieri, si sono recati in via San Piero a Quaracchi per un presunto abbruciamento di rifiuti, rilevato da una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta per spegnere il fuoco. Giunti sul posto, i Carabinieri forestali effettivamente hanno riscontrato l’avvenuta combustione a terra di materiale plastico o similare, a causa del quale si sentiva ancora un odore acre. Al tempo stesso, però, hanno notato la presenza di rifiuti abbandonati in sacchi neri, contenenti bombolette spray e teli di plastica, provenienti da attività edilizia, nonché pneumatici di biciclette e rifiuti domestici vari. Sul posto hanno identificato un uomo che ha dichiarato di essere l’autore dell’abbruciamento dei rifiuti, derivanti dalla cernita di materiali da cui estraeva i componenti di ferro per venderli. L’uomo, di origine marocchina, è stato quindi accompagnato presso la Stazione dei Carabinieri per la procedura di fotosegnalamento. Constatata l’attività dell’uomo mirante a ripulire le parti in ferro dei rifiuti al fine del loro recupero per ricavarne un minimo introito, lo stesso è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti e per combustione illecita dei rifiuti, ai sensi del Testo unico ambientale.