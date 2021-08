Selezioni Miss Italia: la sestese Alice Baldini quinta fascia a Castellina in Chianti

SESTO FIORENTINO – Alice Baldini, sestese, si è classificata quinta alla selezione per Miss Italia che si è tenuta sabato 7 agosto a Castellina in Chianti. Alice Baldini, 18 anni è una studentessa nata sotto il segno della Vergine. La selezione di bellezza si è tenuta nell’ambito di Calici di Stelle e ha visto classificarsi […]

SESTO FIORENTINO – Alice Baldini, sestese, si è classificata quinta alla selezione per Miss Italia che si è tenuta sabato 7 agosto a Castellina in Chianti. Alice Baldini, 18 anni è una studentessa nata sotto il segno della Vergine.

La selezione di bellezza si è tenuta nell’ambito di Calici di Stelle e ha visto classificarsi al primo posto Valentina Iardella di Cecina ottnendo la fascia di Miss Castellina in Chianti 2021. La manifestazione è stata organizzata dal Centro commerciale naturale della Castellina.

Seconda classificata Miss Bellezza Rocchetta è Sara Galantuomini di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, Anita Fratti è la terza classificata con la fasci adi Miss Be Much. Quarta classificata Camilla Lorieri di Firenze, 26 anni, mentre al sesto posto si è classificata Federica Betti di Montevarchi.

La serata è stata presentata da Gaetano Gennai. Il prossimo appuntamento è per il 10 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese dove verrà scelto il gruppo delle 25 finaliste regionali 2021 che si contenderanno le fasce dei titoli satellite a partire dal 12 agosto in piazza della Repubblica a Poppi in provincia di Arezza dove verrà eletta Miss Miluna Toscana 2021.